Argon geeft overwinning aan EDO

Mijdrecht – Argon heeft in wedstrijd tegen de nummer drie op de ranglijst, EDO uit Utrecht, niet kunnen imponeren. Lang hield het de stand, maar in blessuretijd scoorden de Utrechters de 0-1 en liet het Argon met en flinke kater achter.

Kansjes

Argon startte met doelman Kris van Rijn, die de geblesseerde Saverio Zondag verving. Hij kreeg al in de eerste minuut twee hoekschoppen te verwerken. Daarna zagen we een schot van Bas Schaefers dat niet al te moeilijk was voor Joeri Legemaate van EDO. Ook kwamen de bezoekers een paar keer dichtbij, een voorzet van links werd tot vangbal gepromoveerd door keeper Van Rijn en een andere inzet ging voorlangs het Argon doel. Lars van Wees deed nog wel een poging, maar raakte de bal niet goed, Teun Gortenmulder kopte over na een hoekschop. Ook Bas Boelhouwer zag doelman Legemaate tijdig ingrijpen. Een inzet van Jordy Zwaneveld zag er door de harde wind gevaarlijk uit, maar Legemaate kon bij de verre paal met de vuist redding brengen. Tim Waning probeerde het ook, nu met een lage kopbal. In de slotfase knalde EDO nog voorlangs en Wouter Vos naast. Een poging van Ties van den Eijnde had bijna succes, de bal daalde net voor de doellat maar Kris van Rijn reageerde knap en hield de 0-0 op het bord.

Rommelig

De tweede helft kreeg een rommelig vervolg, eerst moest Bas Boelhouwer geblesseerd afhaken, Jeroen Houwing verving hem. EDO scoorde toen wel snel maar scheidsrechter Julio Barrales keurde de goal af wegens buitenspel. We zagen van beide kanten wel pogingen echter doelpunten vielen er vooralsnog niet te noteren. Een schot van Lars van Wees werd een vangbal voor keeper Legemaate, een voorzet van Tim Waning waaide ook naar de doelman en aan de andere kant ging een poging van Otten over en greep Van Rijn in bij een kopbal na een voorzet.

Daarna de gebruikelijke wissels

Denzel Sno en Quentin Oliekan waren de verse krachten. Een schot van Bas Schaefers kwam op het dak van het clubhuis, Oliekan testte de EDO doelman en het schot van Jeroen Houwing werd geblokt. Even daarvoor kwam Argon met de schrik vrij toen na een hoekschop de poging van EDO werd geblokt en de bal daarna nipt kon worden weg-gewerkt. In die fase moest Jordy Zwaneveld geblesseerd afhaken en ook Stan van Balgoijen werd vervangen, Tim Huisman en Cas Jansen namen hun plaats in. In de slotfase moest doelman Kris van Rijn behoorlijk ingrijpen na een slippertje in de verdediging. Het was echter uitstel van het vonnis dat zich even later voltrok. Jeroen Houwing had in minuut 90 van dichtbij de mogelijkheid om de score te openen, maar hij faalde. Diep in blessuretijd liep Denzel Sno tegen een rode kaart aan door ongeoorloofd aanvallen. EDO profiteerde na de vrije trap en zag Ties van den Eijnde in een vol doelgebied de bal tegen het net werken, 0-1. Zaterdag komt Legmeervogels op bezoek.

Op de foto: De tweede helft kreeg een rommelig vervolg. Foto: Hans van Gelderen.