Argon en Jonathan delen de punten: 1-1

Mijdrecht – In een vooral de tweede helft spannende wedstrijd hebben Argon en Jonathan uit Zeist de punten gedeeld (1-1). De eerste helft was aan Argon-zijde matig, echter de tweede helft was een ander verhaal. Argon was de bovenliggende partij maar verzuimde zich te belonen. Paal en lat waren de obstakels en het uitvallen van aanvaller Quint Piris in de eerste helft met een voetblessure drukte ook een stempel op de wedstrijd.

Achteruit

De beginfase was in aanvallend opzicht best aantrekkelijk, de mascotte van de week Mats Berkelaar gaf het goede voorbeeld. Mika Keizers schoot na een actie van Sven Beek van dichtbij op Jonathan-doelman Bas van den Hoek maar die maakte er een hoekschop van. Jonathan produceerde daar een afstandsschot van Soulaimane Ouhamad tegenover maar de bal scheerde over de doellat. Even later weer bij een hoekschop voor Argon was Yannick van Doorn die van dichtbij op de keeper stuitte. Ook een vrije trap van Bas Schaefers werd door de meegekomen Van Doorn op doel gekopt.

In minuut 20 kwam bij een aanval Quint Piris in botsing met de doelman van Jonathan. Na een langdurige behandeling bleek toch dat Piris met een ernstige voetblessure moest afhaken. Tim Waning verving hem. Daarna leek Argon aangeslagen, het voetbalde achteruit en kon in aanvallend opzicht niet imponeren. Na een korte corner voor Jonathan kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Marco Knopper en die haalde verwoestend uit waardoor de bal via onderkant lat achter de doellijn stuiterde: 0-1. Met deze stand werd de rust gehaald.

Spannend

Argon was duidelijk van plan de tweede helft anders in te vullen, het begon al met een mogelijkheid van Mika Keizers in het doelgebied maar de bal ging naast. Ook Tim Waning liet zich weer gelden maar zijn schot van afstand kwam op de paal en een mooie voorzet van Waning werd tijdig door Keeper Bas van den Hoek onderschept. Vervolgens werd een schot van Bas Schaefers door de doelman weggewerkt. Maar bij een pass van Tim Waning op Van Doorn had de doelman geen antwoord. De laatste schoot van dichtbij raak: 1-1.

Met nog twintig minuten op de klok zette coach Jeroen de Zwaan twee verse krachten in: Sherweny Felicia en Lars van Wees. Na een vrije trap van Argon ging na veel overspel de bal uiteindelijk over het doel. Vervolgens leek na een inzet van Bas Schaefers Jordy Zwaneveld raak te schieten, maar doelman Van den Hoek zag de bal via onderkant lat weer in het veld springen.

Vlak voor het eindsignaal van de goed leidende scheidsrechter Yassir Boudazdaz kreeg Dani van Soest van Jonathan alle gelegenheid om de wedstrijd te beslissen. Hij verscheen alleen voor doelman Zondag, maar die bleef geconcentreerd en pakte de bal. Een doelpunt voor de bezoekers zou niet echt verdiend zijn geweest. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij De Meern.

Yannick van Doorn tikt de bal binnen: 1-1. Foto: Hans van Gelderen