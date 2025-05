Argon en Elinkwijk delen punten

Mijdrecht – Het duel in de kelder van de tweede klasse tussen Argon en Elinkwijk eindigde onbeslist: beide ploegen kwamen niet verder dan een magere 1-1. Traditiegetrouw kwam Argon op achterstand, maar wist vlak voor rust de gelijkmaker te scoren. De tweede helft bleef doelpuntloos. Door de puntendeling bevinden beide ploegen zich nog altijd in de onderste regionen en zijn ze niet zeker van lijfsbehoud.

Hoopvol begin

De wedstrijd begon hoopvol voor Argon, dat in de eerste minuten twee hoekschoppen mocht nemen. Zowel Bas Boelhouwer (omhaal) als Yannick van Doorn (schot) mikten echter niet goed. Daarna nam Elinkwijk het initiatief, maar profiteerde niet van een hachelijke terugspeelbal van Argon. Ook bij een volgende mogelijkheid wist de bezoekende ploeg de bal tweemaal niet in het doel te werken. Halverwege de eerste helft viel de treffer uiteindelijk toch: aanvaller Jordi Grilk kon een lage voorzet simpel intikken en zette Elinkwijk op 0-1.

Argon wist hier weinig tegenover te stellen. Quint Piris schoot naast bij een uitval en Jordy Zwaneveld mikte naast na een lastige voorzet vanaf rechts. Elinkwijk kreeg vervolgens twee kansen om de voorsprong te vergroten. Eerst kopte Grilk een bal over na een voorzet van links, waarna hij enkele minuten later opnieuw naast schoot. Toch werd het vlak voor rust gelijk: in de 45e minuut schoot Yannick van Doorn een hoge voorzet vanaf rechts ineens op doel. Zijn schot was onhoudbaar voor Giordano van der Pol: 1-1.

Weinig spektakel

Ook in de tweede helft viel er weinig te genieten. Elinkwijk had veel balbezit en speelde de bal rond, terwijl Argon daar geen antwoord op had. Jacko Martens kon namens de bezoekers ver doordringen in de defensie, maar doelman Zondag greep uiteindelijk in.

Met nog een halfuur te spelen, moest Raoul van Wijk geblesseerd het veld verlaten en werd hij samen met Sven Beek vervangen door Quentin Oliekan en Sherweny Felicia. Even later viel ook Bas Boelhouwer uit, zijn plek werd ingenomen door Mika Keizers. Aanvallend probeerde Felicia doelman Van der Pol te verschalken, maar zonder succes. Ook een solo van Keizers strandde in het strafschopgebied, terwijl een schot van Piris geen resultaat had. Een vrije trap vanaf zeventien meter van Bas Schaefers bleef eveneens onbenut. Toen scheidsrechter Bosschieter een einde aan de wedstrijd maakte, gaf de 1-1 stand aan dat beide ploegen niets opschoten met deze uitslag.

Aanstaande zaterdag ontvangt Argon PVCV uit Vleuten, een ploeg die de punten eveneens hard nodig heeft.

Door de puntendeling bevindt Argon zich nog altijd in de onderste regionen. Foto: Hans van Gelderen.