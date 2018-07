Amazing Amateurs in de burgerzaal

Aalsmeer – “Creatief bezig zijn, is mijn drijfveer. Want buiten schilderen, speel ik poppenkast met een eigen geschreven verhaallijn voor scholen en instellingen, maak gedichten, schrijf verhalen, onder andere een kerstverhaal voor de Nieuwe Meerbode al 20 jaar lang, en in eigenbeheer geef ik mijn boeken uit. Kortom, kunst-schilderen is maar één facet.” Aan het woord Gerard Zelen, die met een stilleven deelnam aan de wedstrijd Amazing Amateurs in de Etalage.

Gerard vervolgt: “Ik wil graag op een leeg doek iets creëren, waar ik zelf lol aan heb en eventueel later ook de mensen om me heen. Hier en daar hangen mijn werken als uitleen bij mensen. Kosteloos. Ik wil er geen geld aan verdienen. Kunst is voor iedereen en ik ben blij met mijn gave om dat te tonen.”

Ongeduldig

Gerard vertelt een ongeduldig schilder te zijn. “Een schilderij moet bij mij snel klaar zijn.” De gele kan fascineerde de Amazing Amateur door zijn lichtinval en vooral om het witte vale doek. Meestal schildert Gerard Zelen met olieverf, omdat de lucht zo eerlijk is. Acryl gebruikt hij vaak uit gemakzucht. Gerard besluit: “Kortom, ik ben nu 68 jaar en ik ben heel blij dat ik met deze creatieve gave mijn dagen kan vullen. Buiten mijn kleinkinderen om dan.”

Het schilderij van Gerard Zelen is te zien in de burgerzaal van het gemeentehuis. Gedurende de zomermaanden zijn hier foto’s te zien van de winnaars van Aalsmeer Photo en worden schilderijen en tekeningen getoond van enkele deelnemers aan de wedstrijd Amazing Amateurs. Een bezoek waard!