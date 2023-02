Alphens Kozakkenkoor live in Sint Urbanuskerk

Bovenkerk – Voor de opening van het nieuwe culturele seizoen heeft de Stichting Vrienden van Urbanus het Alphens Kozakkenkoor uitgenodigd om op zondagmiddag 5 maart vanaf 14.30 uur op te komen treden in de kerk in aan de Noorddammerlaan 124 in Bovenkerk. Het Alphens Kozakkenkoor hoopt met dit benefietconcert een steentje bij te dragen aan de restauratie van de door brand getroffen Sint Urbanuskerk.

Het Alphens Kozakkenkoor heeft in haar 15-jarig bestaan veel optredens in binnen- en buitenland op hun palmares. Er worden orthodox-byzantijnse liederen te gehore gebracht, maar ook traditionele volksliederen uit Oekraïne en Georgië en natuurlijk vrolijke en romantische Kozakkenliederen.

De begeleiding van het koor wordt verzorgd door dirigent Arkadi Gankin op zijn bajan, ondersteund door Sheila Moens, eveneens op de bajan, en door Nathalya Shevcenko op de balalaika. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.alphenskozakkenkoor.nl tot en met 4 maart voor 15 euro of voor aanvang van het concert bij de kerk à 17.50 euro (inclusief een consumptie).