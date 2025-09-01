Aldi-overvaller dankzij getuigen aangehouden

Aalsmeer – De man die zondagmorgen een overval heeft gepleegd op de Aldi op het Poldermeesterplein is dezelfde 31 augustus aangehouden. Het betreft een 19-jarige man die in Aalsmeer verblijft.

De overvaller dacht in eerste ontkomen te zijn aan de politie, maar is ’s avonds alsnog tegen de lamp gelopen dankzij oplettende buurtbewoners. Onder bedreiding van een steekwagen had hij geld geëist bij een medewerker van de supermarkt. Met de buit verliet hij vervolgens de winkel en gaat er op een fiets vandoor.

De politie start direct een onderzoek en via een Burgernet-melding wordt gevraagd naar de man, geheel in het zwart gekleed, uit te kijken. Ook werd tijdens de zoektocht de politiehelikopter ingezet.

Dankzij tips die de politie kreeg van omstanders wisten de agenten dat de verdachte uiteindelijk in een taxi is gestapt. In de buurt werd de man niet meer gezien, totdat getuigen hem ’s avonds weer zien, wanneer hij zijn achtergelaten fiets komt ophalen. De politie wordt direct gealarmeerd en zo wisten agenten de 19-jarige man alsnog aan te houden.

Er raakte bij de overval niemand gewond, wel zit de schrik er bij het winkelpersoneel en de klanten goed in. De verdachte zit op dit moment vast.