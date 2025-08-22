Al elf initiatieven voor Burendag in Aalsmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 27 september is het Burendag. Uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn al elf initiatieven aangemeld via de website www.burendag.nl. Burendag is de dag om elkaar te ontmoeten en elkaar (beter) te leren kennen. Misschien heb jij ook een idee voor je straat of buurt of kijk eens op de website van burendag.nl waar allerlei leuke ideeën gegeven worden.

Wie graag wil dat iemand meedenkt voor een burenactiviteit in de straat of de wijk, kan contact opnemen met de sociaal makelaar (voorheen buurtverbinder) van Participe via www.participe-amstelland.nu

Via het Buurtinitiatieven Budget kan een financiële bijdrage gevraagd worden voor de burendag. Dit kan trouwens het hele jaar door, dus ook als je op een ander moment iets wilt organiseren voor je straat of wijk. Kijk hiervoor ook op de website van Participe Amstelland.

