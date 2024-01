Al 2.000 bezoekers voor Gerlach in Cinema Amstelveen

Amstelland – Afgelopen dinsdag 23 januari is, in wederom een uitverkochte zaal, de 20.000ste bezoeker (in Nederland) en de 2.000ste bezoeker in Cinema Amstelveen voor de documentaire over de Amstelveense akkerbouwer Gerlach welkom geheten. In aanwezigheid van Gerlach en de twee regisseurs Aliona van der Horst en Luuk Bouwman werd de 2.000ste bezoeker in Amstelveen in het zonnetje gezet. De familie Blommestijn uit De Kwakel ontving uit handen van de filmprogrammeur Diny Bonestroo een zakje aardappelen van Gerlach’s land, een bos bloemen, een tegeltje met Gerlach’s wijsheden en twee vrijkaarten voor een film.

Het verrassingsbezoek werd zeer gewaardeerd door de vele bekenden van Gerlach in de zaal. Vooral toen zij hoorden dat Gerlach James Bond op de hielen zit als best bezochte film ooit in Cinema Amstelveen. De film draait nog steeds volop in de bioscoop. Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor alle tijden en data.