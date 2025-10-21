Aftermovie over uitreiking cheques Rabo ClubSupport

Regio – Als coöperatieve bank geeft de Rabobank ieder jaar een deel van haar resultaat terug aan verenigingen. Dit doen de bank bijvoorbeeld met de Rabo ClubSupport stemcampagne. Hierin kiezen Rabobank-leden welke clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug krijgen. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld deze ontvangt. Er waren mooie bedragen voor alle denkbare sportverenigingen, maar ook voor stichtingen zoals Voedselbanken en Kinderboerderijen.

De cultuursector kwam ook flink aan bod met de vele muziek en toneelverenigingen en cultuurinstellingen die deze regio heeft. Ruim 900 clubs zijn verblijd met een Rabo ClubSupport cheque. Benieuwd wat clubs en vereniging zoal gaan doen met het gewonnen bedrag? Kijk dan de ClubSupport aftermovie: https://rabo.nl/mra/rcsaftermovie



Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer verblijd met Rabo ClubSupport cheque (foto aangeleverd).