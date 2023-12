Afsluiting scholenproject Viribus Unitis in kerstsfeer

Wilnis – In oktober jl. is muziekvereniging Viribus Unitis een scholenproject gestart op basisschool Kidscollege. Leerlingen uit groep 5/6 maken tijdens het project in een aantal lessen kennis met het bespelen van een instrument.

Op 16 december 2023 om 19.30 uur wordt het scholenproject afgesloten met een feestelijk concert in kerstsfeer. De kids laten horen wat zij afgelopen weken hebben geleerd en het orkest van Viribus Unitis speelt gezellige kerstmuziek. Voor dit speciale concert spelen de leden van het opstaporkest twee stukken samen met het orkest. Zo beleven ook de jonge leerlingen – kids die na eerdere scholenprojecten lekker muziek zijn blijven maken – hoe het is om in een groot orkest mee te spelen.

In het clubgebouw van Viribus Unitis aan de Pieter Joostenlaan 1 bent u van harte welkom om het slot van project mee te beleven en te genieten van een fijne kerstsfeer. Het gebouw is open voor publiek vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.