Afsluiting Prinses Irenebrug (N196) in Uithoorn

Uithoorn – In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 december 2023 is de Prinses Irenebrug in Uithoorn overdag in beide richtingen afgesloten voor verkeer over de weg (N196) en scheepvaart over de Amstel. Ook is de brug in de avond en nacht van maandag 18 op dinsdag 19 december 2023 afgesloten voor (vracht)autoverkeer. De brug wordt sinds 30 oktober 2023 niet bediend voor schepen. De provincie treft voorbereidingen om de Prinses Irenebrug op afstand te kunnen bedienen vanaf de bediencentrale in Heerhugowaard. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt de N196 ter hoogte van de Prinses Irenebrug afgesloten.

Afsluitingen

De weg (N196) over de brug is op de volgende momenten in beide richtingen afgesloten:

– Op zaterdag 16 december van 08.00 tot 20.00 uur voor al het verkeer

– Op zondag 17 december van 08.00 tot 20.00 uur voor al het verkeer

– Van maandagavond 18 december 22.00 uur tot dinsdagochtend 19 december 05.00 uur alleen voor (vracht)autoverkeer.

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen deze nacht oversteken als zij zich melden bij de uitvoerders. Vanaf dinsdagochtend 19 december 05.00 uur kan al het verkeer weer over de brug heen en onder de brug door.

Omleiding (vracht)autoverkeer

(Vracht)auto’s en motoren over de N196 worden tijdens de werkzaamheden met borden omgeleid via de N201, de Zijdelweg (N251) en weer terug naar de andere zijde van de N196. Dit zorgt voor ongeveer acht minuten extra reistijd.

Fiets- en voetgangerspontje

In het weekend vaart tijdens de werkzaamheden een pontje om (brom)fietsers en voetgangers naar de overkant te brengen. Deze vaart tussen de groenstrook naast de brug en de boodschappensteiger. De opstaplocaties bevinden zich op loopafstand van de Prinses Irenebrug en worden met borden aangegeven. Er is geen tijdschema van toepassing; de pont vaart continu heen en weer tussen 08.00 en 20.00 uur. De maximale wachttijd is tien minuten. Aan de kant van Uithoorn is de op- en afstaplocatie links naast het hotel restaurant Het Rechthuis aan den Amstel. Aan de kant van Amstelhoek stappen (brom)fietsers en voetgangers aan de linkerkant vlak naast de brug op en af.