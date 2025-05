Afscheid Willem Kikkert: Een gepassioneerd wethouder

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer – Vooral veel lovende woorden voor wethouder Willem Kikkert tijdens de goed bezochte afscheidsreceptie afgelopen dinsdag 27 mei in de burgerzaal van het Raadhuis. De wethouder wil meer tijd aan het thuisfront besteden en heeft daarom besloten zijn intensieve functie van wethouder te verruilen voor het raadslidmaatschap, want politiek is deze Aalsmeerder met de paplepel ingegoten en is naast zingen zijn lust en zijn leven. Als eerste was de microfoon voor dorpsdichter Marcel Harting die Kikkert bedankte voor drie energieke jaren in een gedicht vol muziek(termen). Daarna stapte oud-kinderburgemeester Vera Keessen het podium op. Zij haalde enkele feiten aan die zij samen met de kinderraad en wethouder Willem had bereikt, waaronder de zwaaitegels, het bespreekbaar maken van armoede en de buitenspeeldag inclusief waar zij samen met Willem een potje rolstoelbasketbal heeft gespeeld.

Betrokken en gepassioneerd

Wethouder Bart Kabout gaf hierna een kijkje in ‘hun politieke keuken’, van de eerste, ietwat stugge, ontmoeting in de raadzaal tot de goede en fijne samenwerking binnen het college. Alhoewel dat nog even anders had kunnen lopen, want tijdens het eerste overleg was Willem op ‘zijn’ stoel gaan zitten… Kabout noemde Kikkert een warme en betrokken persoonlijkheid die deze functie van ‘hondenbaan’, zoals wel eens wordt gezegd, met veel waardigheid en uitstraling heeft vervuld, ook bij tegenslagen. KCA-voorzitter Ulla Eurich prees Kikkert als vriend, liefhebber van kunst en cultuur en zijn brede betrokkenheid in allerlei cultuur, zoals als portefeuillehouder als privé. “Niet eerder zo’n bevlogen en gepassioneerd wethouder meegemaakt.” Nu de wethouder wat meer ruimte krijgt in de agenda heeft hij misschien wat meer tijd voor vrijwilligerswerk. “We hopen dat je je aansluit bij KCA.”

‘Big Spender’

Burgemeester Gido Oude Kotte belichtte eveneens de persoonlijke kant van Kikkert en deed een boekje open over Willem de wethouder. Zijn omschrijving van Willem in (meer dan) één woord: “Gezellig, betrokken, sociaal bevlogen, kunst en cultuur liefhebber en rustige persoonlijkheid met een krachtige ruggengraad.” Kikkert als wethouder was volgens Oude Kotte een ‘Big Spender’, de man die de meeste centjes voor zijn portefeuilles wist binnen te halen tijdens de besprekingen over de begroting en ook heeft uitgegeven. “We hebben de afgelopen drie jaar veel meegemaakt met jou als gepokte en gemazelde bestuurder.” Als wapenfeiten noemde de burgemeester de Gebiedsvisie Kudelstaart, het Masterplan Energie, de inspanning om vluchtelingen op te vangen en niet te vergeten zijn vocale bijdragen binnen de muren van het Raadhuis. “Drie jaar wethouder is een mooie kroon op jouw carrière als dienaar van het volk.”

Geen baan, maar een roeping

Het slotakkoord was natuurlijk aan Willem Kikkert zelf, die direct aangaf niet als de zingende wethouder de boeken in te willen gaan. “Ik wil deze periode aan ervaringen afsluiten op een wijze die ik voor ogen had: met u. Ik vind het fantastisch bij te hebben mogen dragen aan het besturen van Aalsmeer. Wethouder zijn is geen baan, maar een roeping. Er altijd zijn, altijd aan. Ik heb genoten van alle contacten en verbindingen en dat blijf ik vooralsnog ook in de toekomst doen. Ik blijf politiek actief. Ik heb zelfs promotie gemaakt. Ik ben nu raadslid en dat is het hoogste bestuursorgaan!”

Als dank voor het vervullen van het wethouderschap kreeg Willem Kikkert uit handen van burgemeester Oude Kotte namens de gemeente een schilderij met de titel ‘naakt’ (kleurige vrouw met krachtige uitstraling), van collega’s bloemen en cadeautjes en hij heeft ontelbaar veel handen mogen schudden. Vanaf nu stapt Kikkert niet dagelijks meer het raadhuis binnen (zijn vervanger Sybrand de Vries wel), maar de trap naar de raadzaal zal nog vaak beklommen worden, aanstaande dinsdag 3 en donderdag 5 juni zelfs al voor de vergaderingen van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur. De receptie werd geheel in stijl afgesloten met een optreden van Aalsmeers mannenkoor Con Amore.

Foto’s: www.kicksfotos.nl