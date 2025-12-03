Adviesraad Sociaal Domein denkt mee met gemeente

Aalsmeer – Een van de taken van de overheid is het vormen van een sociaal vangnet voor inwoners die om wat voor reden dan ook in de problemen komen. Daarvoor is er een landelijk sociaal beleid, maar veel taken zijn de laatste jaren toegeschoven naar de gemeente. Dat is met name gebeurd met drie grote wetten, namelijk de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet. Het geheel van deze wetten worden sociaal domein genoemd. De uitvoering daarvan gebeurt door het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ondersteund door het ambtenarenapparaat. Daarnaast is er de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over alles wat zich binnen het sociaal domein afspeelt. De ASD adviseert, los van de politiek, vanuit het perspectief van de gebruikers van voorzieningen. De ASD denkt dus mee bij de beleidsvoorbereiding. Maar de Adviesraad is ook betrokken bij de vraag hoe beleid uitwerkt. De raad gaat op werkbezoek en nodigt mensen en organisaties uit op vergaderingen, waar ze kunnen vertellen waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Zo vormt de Adviesraad ook een extra paar ogen en oren voor het college.

Advisering

De Adviesraad wordt gevormd door een twaalftal inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart die deskundig zijn op het gebied van het sociaal domein. Binnen de Adviesraad zijn er drie werkgroepen: De werkgroep WMO bestaat uit Gerard Mollers, Afke Dappers, Pricilla Verwoert en Richarda Alderen.De werkgroep Jeugd wordt gevormd door Marije Klaassen, Helga de Zanger en Wim van Zwieten en in de werkgroep Participatie hebben Herman Jongkind, Theo Gallee (secretaris) en Jan Dreschler (voorzitter) zitting.

Vacatures en contact

Ook al is het werk van de Adviesraad vertrouwelijk en wordt daarmee niet de openbaarheid gezocht, toch is het goed om te weten dat er op die manier vanuit de invalshoek van de bewoners van Aalsmeer wordt meegedacht in de beleidsvorming. Als je een bepaald knelpunt ervaart, is het ook mogelijk om contact op te nemen met de Adviesraad. Het moet wel gaan om een algemene klacht.

De Adviesraad heeft niet tot taak om individuele klachten van burgers in het sociaal domein te behandelen. Daar zijn andere instanties voor. Meedenken over het gemeentelijk beleid? Er zijn binnen de Adviesraad Aalsmeer nog enkele vacatures. Kijk voor informatie en contact op de website: www.asd-aalsmeer.nl

Foto: De Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer-Kudelstaart (aangeleverd).