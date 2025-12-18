Adomex sluit zich aan bij Dutch Flower Group

Aalsmeer – Adomex sluit zich, onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM, aan bij Dutch Flower Group (DFG). Beide partijen zien deze voorgenomen samenwerking als een belangrijke stap om op langere termijn een slagvaardige positie op snijgroen te kunnen blijven behouden. Door de expertise van snijgroen samen te brengen onder de paraplu van DFG, ligt er een stevige basis voor verdere groei met deze productgroep. In 1977 was Adomex het eerste bedrijf in Nederland dat zich specialiseerde in snij- en decoratiegroen. Vandaag de dag is snijgroen niet meer weg te denken binnen de sierteeltsector, als belangrijk onderdeel in de samenstelling van boeketten. Bekende producten binnen het assortiment zijn Salal, Aspidistra en Ledervaren.

Eigen identiteit

Na de aansluiting bij DFG blijft Adomex zelfstandig opereren met behoud van haar eigen identiteit. Vanuit de missie ‘ontdek de kracht van groen’ blijven productontwikkeling en innovaties binnen snijgroen een wezenlijk onderdeel van de strategie en positionering van Adomex.

Adomex werkt met een groep geselecteerde kwekers en toeleveranciers en levert naast boeketten aan winkels en ketens ook aan groothandelaren en importeurs in Europa. Binnen de strategie staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Adomex is onder meer actief lid van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en werkt binnen de keten nauw samen om verbeteringen op het gebied van milieu en sociaal gebied door te voeren.

Verdere groei

Het directieteam van Adomex zal na de aansluiting blijven bestaan uit Gerard Wijma (algemeen directeur), Mark van der Ban (commercieel directeur) en Sieto Hoogkamp (operations directeur).

Gerard Wijma: “Ik zie veel kansen op groei door samenwerking binnen snijgroen onder de paraplu van de Dutch Flower Group.” Jan van Dam (CEO DFG): “Ik ben blij om Adomex met hun expertise te mogen verwelkomen binnen de Dutch Flower Group. Met deze aansluiting kunnen we gezamenlijk verder bouwen aan de kracht van groen.”

Foto (aangeleverd). V.l.n.r.: Sieto Hoogkamp (Adomex), Jan van Dam (DFG), Gerard Wijma (Adomex), Joost Gietelink (DFG) en Mark van der Ban (Adomex).