Achttiende editie van Red Ball Express

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 28 september wordt de achttiende editie van de Red Ball Express verreden. De rit met originele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vertrekt en eindigt bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeerderbrug en zal onder andere door onbekende buurtschappen met soms smalle wegen en dijken rijden. De route is zo’n 80 kilometer en heeft halverwege een tussenstop op het Evenemententerrein in De Kwakel waar het publiek kennis kan maken met de voertuigen en de bestuurders.

Herdenken

Natuurlijk is er weer het moment van herdenken, dit keer bij een Nazaat van de Anne Frankboom, in het Egeltjesbos in De Kwakel. Deze locatie wordt sinds het planten van de boom gebruikt als een herdenkingsplaats voor 4 mei Dodenherdenking in de gemeente. Ook de burgemeester van Uithoorn wordt bij de herdenking verwacht.

75 Jaar geleden

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de ‘Red Ball Express’ vanaf de kusten van Normandië, na de landingen op 6 juni 1944 werd ingesteld om in de bevoorrading van de geallieerde legers te voorzien. Een 24-uurs operatie; 7 dagen in de week reden de colonnes voertuigen van en naar de frontlinies.

Bij terugkomst op het Fort is er voor de deelnemers de gebruikelijke soep als traditie, maar dit jaar wordt ook een extraatje geserveerd. In het Crash museum wordt op gezette tijden een presentatie gehouden over de Red Ball Express, die gedurende de hele dag is te bezoeken.

Ook wordt nog even naar een andere herdenking gekeken: de Slag om Arnhem is dit jaar ook 75 jaar geleden. Het Crash museum heeft een tijdelijke speciale expositie samengesteld met een indrukwekkend diorama!

Kijk voor een impressies van voorgaande ritten op de speciale website www.redballexpress.nl

Voor meer informatie over de Red Ball Express 2019 kan contact opgenomen worden met de RBE- commissie via Jan Springintveld: 06-40582448 of stuur een mail naar rbe@crash40-45.nl. De route van de Red Ball Express onder voorbehoud: Aalsmeerderbrug, Aalsmeer, Bovenkerk, Amstelveen, Amsterdam, Nes aan de Amstel, Ouderkerk aan de Amstel, Uithoorn, De Kwakel (met tussenstop,) Amstelhoek, De Hoef, Zevenhoven, Ter Aar, Bilderdam, Leimuiden, Kudelstaart, Aalsmeer en terug in Aalsmeerderbrug.