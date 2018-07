Aan slag! Interactieve en leerzame muur

Kudelstaart – Sinds verleden week is Kudelstaart een geweldige muur rijker. Een muur die niet alleen leuk is om naar te kijken, de hele buurt een boost geeft maar waar ook jong en oud – met plezier in tennis – zich op kunnen uitleven. Een interactieve en leerzame muur dus. Wat een vondst!

Voorgeschiedenis

Het is allemaal twee jaar geleden begonnen. Tennis Vereniging Kudelstaart (TVK) – blij met de locatie – had toch wat moeite met de donkere saaie muur. “Zouden wij daar niet iets leuks mee kunnen doen?”, was de gedachte. Kunstenaar Irene Kramer – zij is lid van de vereniging – werd gevraagd of zij niet eens mee wilde denken. Zij ging aan de slag, bedacht een ontwerp waar ieder zich in kon vinden en dan zou je zeggen: Aan de slag, maar helaas. Want plotseling bleek er sprake van te zijn dat de muur zou worden afgebroken en verplaatst. Grote teleurstelling bij TVK en het plan verdween voorlopig in de ijskast met hoop op betere tijden en die kwamen er. Er kwam groen licht! De muur mocht in het park blijven staan en het plan werd opnieuw opgepakt.

Buurman & Buurvrouw

Omdat het toch wel om een gigantische klus ging, zocht Irene hulp bij buurman Sander Bosman (van Lak aan Alles) en hij was direct enthousiast. Hij paste zijn eigen technieken en een aantal ideeën toe en zo werd het een gezamenlijk project. Vrijwilligers bewerkten en schilderden de saaie donkergroene muur in de door Irene aangegeven kleuren. Het rood van de baan en blauw van de lucht.

De basis was gelegd en Irene en Sander konden aan het werk. Buurman & Buurvrouw, zo noemden zij zichzelf. Het logo van TVK kwam op de muur, er werd een net geschilderd, evenals de termen die gebruikt worden in de tennissport en de ballen kregen punten.

Geweldige reacties

De dag dat er werd geschilderd was het 30 graden. Pauze was er niet bij, met een boterham in de hand werd er door geschilderd en gelukkig was Lara – de dochter van Irene – een geweldige assistente, want zij kleurde de vlakken in. Van de vroege ochtend tot de late avond werd er door gewerkt.

De reacties zijn overweldigend. De muur, die nu al veelvuldig wordt gebruikt, leert kinderen het krijgen van balgevoel en hun reactievermogen wordt getraind. “Een tegen de muur geslagen bal reageert anders dan een bal die je in de openlucht slaat”, legt Irene Kramer uit. Je kan alleen een balletje slaan, maar er worden ook al wedstrijden gehouden. Met de ballen net boven het net kan je de meeste punten verdienen.

Tennis Vereniging Kudelstaart heeft er een super project van gemaakt waaraan jeugd en ook ouderen veel plezier gaan beleven. Gewoon lekker sportief bezig zijn. Een balletje slaan tegen de muur zonder dat de buren last hebben van het geluid. De muur – afgewerkt met betonlak – kan gelukkig tegen een stootje.

Ook de tennisleraar is blij met de muur. Zo nu en dan stuurt hij zijn pupillen naar buiten. Leren zij weer andere technieken. Irene en Sander hebben de smaak te pakken. De samenwerking liep perfect en er zijn nog zoveel saaie muren in Aalsmeer te vinden…

Janna van Zon