Aalsmeerse tjalk 3e in stormachtige Strontrace

Aalsmeer – In de week van 22 oktober werd voor de 45e keer de Strontrace gevaren. De start van deze meerdaagse wedstrijd is in Workum en de route gaat – in zelf te kiezen volgorde – via Enkhuizen, Lelystad, Spaarndam en Amsterdam. Tijdens deze meerdaagse wedstrijd met zeilende historische vrachtschepen is het niet toegestaan om de motor te gebruiken. De Nooit Volmaakt, met aan boord de Aalsmeerders Witte van Tol, Bas van Tol en Germon Kamperman, werd derde. Een uitslag waar schipper Rob Ligtenberg uit Leimuiden van te voren alleen maar van had kunnen dromen. Op de deelnemerslijst stonden namelijk minimaal vijf schepen die op papier veel sneller waren.

Geen gewone zeilwedstrijd

Maar de Strontrace is geen gewone zeilwedstrijd: het is vooral een oefening onder zeil, waar tactiek, uithoudingsvermogen, kennis van de route en ervaring de klassering bepalen. Vooral geen fouten maken, daarmee kom je het verst.

Venijn in de staart

Volgens de weersverwachting zou het vooral op dinsdag en woensdag hard gaan waaien: windkracht 6 tot 7 uit het westen. Die voorspelling leidde er toe dat de schepen kozen voor de route via Lelystad en Spaarndam. En met deze weersverwachting was het ook duidelijk dat de terugreis op het IJsselmeer zeer zwaar zou worden. Een aantal schippers besloot om die reden om op dinsdagnacht in de haven te blijven liggen tot het licht zou worden.

De Nooit Volmaakt voer wél uit. Met zwaar gereefd zeil kwam zij op woensdag als vierde binnen in Workum. Ondanks de zeer hoge golven en de harde wind hielden schip en bemanning zich uitstekend. Het schip dat op woensdagochtend als tweede was gefinisht (de 6 Gebroeders) had bij Hindeloopen hulp nodig gehad van de reddingsmaatschappij. Zij werden hierdoor een aantal plaatsen teruggezet in het klassement. Hierdoor schoof de Nooit Volmaakt op naar de derde plek.

Scheef in de Ringvaart

Maar voordat het zover was, nog een spannend moment ten zuiden van de Lisserbrug. Een berucht plekje; een open stuk weiland waar wind uit het (zuid)-westen vrij spel heeft. De Nooit Volmaakt maakte er ook kennis mee. Zij ging enorm scheef en omdat het niet direct lukte om het zeil te laten vieren, ging het schip heel snel naar de stuurboordwal. Toen het zeil uiteindelijk wél gevierd werd, kreeg de bemanning de Nooit Volmaakt weer onder controle. Een spannend moment, maar de Nooit Volmaakt raakte kant noch wal. Tijdens het scheef gaan waren wel alle vaarbomen overboord gespoeld. Die moest de bemanning wel terug gaan halen, want een Strontrace varen zonder vaarbomen is geen optie. Het filmpje dat van deze manoeuvre op social media terecht was gekomen, is in korte tijd meer dan 400.000 keer bekijken. Benieuwd hoe dit eruit zag? Kijk op www.varenmetdenooitvolmaakt.nl.

Door naar Workum

Vanaf dat moment verliep de race verder voorspoedig: zonder problemen – ondanks de harde wind en de hoge golven op het IJsselmeer – lukte het om geheel schadevrij op woensdagochtend aan te meren in Workum. Na de tweede plaats in 2017, werd de Nooit Volmaakt nu derde, achter de onverslaanbare Verwisseling (schipper Bas Krom) en de zeer goed varende Geertje Rosa met schipper Jasper Kleine. Kortom, een prestatie om trots op te zijn.