Aalsmeerse Simone Alyssa lanceert debuutsingle

Aalsmeer – De Aalsmeerse zangeres Simone Alyssa heeft haar debuutsingle ‘True Love’ gelanceerd op Spotify, begeleid door een sfeervolle videoclip op YouTube. De release markeert het begin van een muzikale missie waarin Simone muziek inzet als helende kracht, om verbinding, liefde en innerlijke groei te stimuleren. “Waarom ik zoveel tijd, liefde en aandacht aan muziek geef? Omdat het voelt dat dit mijn pad is. Muziek verbindt, heelt en herinnert ons aan de schoonheid van het leven”, deelt Simone in een recent bericht op Instagram.

Het lied ‘True Love’ werd geboren vanuit een intense persoonlijke ervaring: een nacht vol inspiratie tijdens het helen van een destructieve relatie. “Juist die verbinding met liefde, zelfs in donkere tijden, laat zien dat liefde altijd beschikbaar is. Binnen ons. Voor onszelf. Voor elkaar. Muziek als medicijn voor de ziel.” De bijbehorende videoclip toont Simone in haar natuurlijke kracht, zingend met haar gitaar op een zonovergoten boulevard aan zee. Het nummer en beeld versterken elkaar in hun boodschap: Love inside is love outside.

Muzikale boodschapper

Simone Alyssa is meer dan een artiest, ze is een muzikale boodschapper. Na 2,5 jaar op Ibiza, waar ze leefde in haar camper en het leven haar vele lessen gaf om ware liefde in haar zelf te vinden, keerde ze terug naar Nederland met nieuwe passie en kracht en een helder doel: haar creatieve project delen war ze zo hard aan gewerkt heeft. Dit is een project bestaande uit een concert, een boek en een album dat mensen uitnodigt hun eigen pad van liefde en zielsmissie te bewandelen. Luister en bekijk op Spotify en Youtube op Simone Alyssa de single ‘True Love’. Kijk voor meer informatie op: www.simonealyssa.nl

Foto: Optreden Aalsmeerse zangeres en gitariste Simone Alyssa (foto aangeleverd).