Aalsmeerse Popquiz gaat richting Kerst

Aalsmeer – Op woensdagavond 10 december is er weer een nieuwe editie van de Aalsmeerse Popquiz in The Beach. Dat is twee weken voor Kerst. Het zal dan ook niemand verbazen dat de muziekquiz-avond voor een deel in het teken staat van de te herkennen Kerst-hits. Maar er zijn ook ‘kerstloze’ rondes. Zo beleeft iedereen een gevarieerde avond met quizvragen over (kerst)popmuziek, maar komen er ook themarondes voorbij die niet zoveel met kerst te maken hebben. Uiteraard wel met geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden. Kortom, quizvragen uit alle decennia over diverse muzieksoorten. Maar altijd herkenbaar. Tenminste, die kennis zal weer getest worden.

Natuurlijk zijn er mooie prijzen voor de winnende teams! De organisatoren Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard kijken weer uit naar deze sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond! Meedoen kan door een team aan te melden per mail aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (maximaal 6) en de naam van het team. Toegang is 8 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Marco en Meindert gaan er weer een leuk (kerst)feestje van maken! Wie zin heeft trekt een leuke kerst-outfit aan. Inloop 10 december vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.



Foto: De organisatoren van Popquiz Aalsmeer, Marco en Meindert (aangeleverd).