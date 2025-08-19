Aalsmeerse muurschildering is af!

Aalsmeer – In een kleine drie weken heeft kunstenaar Joram Roukes de ‘saaie’ zijmuur van De Bloemhof om weten te toveren in een kleurig Aalsmeers tafereel: Twee handen die een bal vasthouden, omringd door rozen, een anjer en een sering, twee fladderende vlinders en leuk detail: een armbandje om de pols in de Aalsmeer kleuren (rood, groen en zwart).

De blikvanger is goed te zien vanaf de Braziliëlaan, de nieuwe entree van de sporthal met parkeermogelijkheid voor zowel auto’s als fietsen. Het terrein voor De Bloemhof (waar voorheen geparkeerd werd) is heringericht met trainingsfaciliteiten en een beachveld (in de maak).

De levendige muurschildering is het resultaat van een unieke samenwerking tussen kunstenaar Joram Roukes, de Kinderraad, jeugdteams van Handbalvereniging Aalsmeer en de Gemeente. Het nieuwe kunstwerk wordt volgende week woensdag 27 augustus officieel ‘onthuld’.

Foto: Redactie Aalsmeer