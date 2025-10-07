Aalsmeerse kunst langs de Molenvlietweg

Aalsmeer – Steeds meer elektriciteitskasten in Aalsmeer en Kudeltaart worden opgevrolijkt met kunstuitingen. Onlangs hebben de kunstkasten op het Praamplein een ‘restauratie’ gekregen en zijn er diverse particuliere initiatieven om de buurt of wijk kleurrijk op te fleuren. De gemeente omarmt eveneens kunstkasten. Zo zijn er langs de Burgemeester Kasteleinweg elektriciteitskasten omgetoverd in fleurige blikvangers onder leiding van Femke Kempkes in samenspraak met inwoners. Ook grotere gebouwen en muren hebben de aandacht van de gemeente. Zo is onlangs de zijmuur van Sporthal De Bloemhof opgevrolijkt met een kunstwerk van Joram Roukes en is het volgende project in werking gezet: Het beschilderen van een buitenmuur bij het Flower Art Museum.

Door straatkunst wordt men altijd verrast. De kunst vangt blikken, wordt soms vluchtig en soms nader bestudeerd. Blikvangers zijn zeker de vrolijke kasten bij de rotonde van de nu doorgetrokken Molenvlietweg. ‘Kunst op z’n Aalsmeers’, met aardbeien (het rood in de verder groene en zwarte vlag van Aalsmeer) en de paling (aal) en de leeuw in het wapen van de gemeente. Een handtekening is niet achtergelaten, dus de maker is vooralsnog onbekend (melden mag), maar verdient zeker een groot compliment. Dank voor het weer wat mooier, vrolijke en kunstiger maken van het buiten in Aalsmeer!

Foto: Kunstkasten langs de Molenvlietweg. Foto: Redactie Aalsmeer