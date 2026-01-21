Aalsmeers Harmonie zoekt muzikanten

Aalsmeer – Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Kom muziek maken! Aalsmeers Harmonie zoekt nieuwe muzikanten die willen aansluiten bij dit enthousiaste orkest. Met name een drummer, bassist en koperblazers zijn van harte welkom. Aalsmeers Harmonie bestaat uit ruim 30 leden, van jong tot oud en uit Aalsmeer en omgeving. Het orkest speelt een breed repertoire: van klassieke werken en moderne popmuziek tot filmmuziek. Jaarlijks verzorgt de Harmonie een aantal grote concerten en diverse kleinere optredens, vaak buiten. “De harmonie zoekt nieuwe leden om weer tot een volledige bezetting te komen. Alle muzikanten zijn welkom, of je nu al jaren muziek maakt, of wat korter, of het spelen weer na een tijd wil oppakken. Samen muziek maken ver-bindt en nieuwe leden voelen zich snel thuis bij Aalsmeers Harmonie”, aldus voorzitter Ingrid Hoffscholte.

Repetities en concert

Aalsmeers Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in ’t Baken aan de Sportlaan 86 onder leiding van dirigent Michel de Haas. Zijn energieke manier van werken zorgt voor een inspirerende muzikale sfeer. Muzikanten die interesse hebben, zijn altijd van harte welkom om te komen luisteren bij een repetitie of een enkele keren vrijblijvend mee te spelen. Aanmelden kan via www.aalsmeersharmonie.nl. Naar het orkest komen luisteren kan ook, op zondag 15 februari wordt vanaf 15.00 uur een gratis concert gegeven in de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat 55.

———————

Foto: Concert Aalsmeers Harmonie (aangeleverd).