Aalsmeer zoekt nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – De zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester en leden voor de kinderraad voor schooljaar 2025-2026 is gestart in Aalsmeer. De kinderraad bestaat uit ongeveer twintig kinderen uit de groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. De kinderraadsleden leren hoe de politiek werkt en ze adviseren wethouders en ambtenaren bij onderwerpen die kinderen aangaan en kiezen minimaal twee thema’s waar zij extra aandacht aan willen besteden. De kinderburgemeester wordt gekozen uit de jongens en meiden van de kinderraad.

Kinderraadslid of kinderburgemeester kunnen jongens en meiden uit Aalsmeer en Kudelstaart worden als ze na de zomervakantie van 2025 in groep 7 of 8 zitten. Wil jij opkomen voor de belangen van kinderen in de gemeente, lijkt het je leuk om mensen te ontmoeten en geef je graag je mening?

Aanmelden kan (na toestemming van ouders of verzorgers) door een filmpje te maken van maximaal drie minuten. Naast je naam, leeftijd en welke school en groep je zit, vertel je in het filmpje waarom je in de kinderraad van Aalsmeer wil en wat jij belangrijk vindt voor kinderen. Vertel ook of je kans wil maken om kinderburgemeester te worden. Stuur het sollicitatiefilmpje uiterlijk 16 juni naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl.

Alle sollicitaties worden beoordeeld door een jury. Uiterlijk 25 juni horen de deelnemers of ze uitgenodigd worden voor de selectiemiddag op dinsdag 1 juli. Deze dag wordt tussen 15.00 en 17.00 uur de nieuwe kinderburgemeester en de nieuwe kinderraad gekozen. Voor vragen kan een mail gestuurd worden of bel naar 0297-387575 en vraag naar Peter Maarsen of Saskia van Hees.

Foto: Enkele leden van de kinderraad met burgemeester Gido Oude Kotte. Geheel rechts huidig kinderburgemeester Chiemeze. Foto: aangeleverd