Aalsmeer tien jaar JOGG-gemeente

Aalsmeer – Op maandag 22 december hebben wethouder Bart Kabout en kinderburgemeester Marije de oorkonde Aalsmeer 10 jaar JOGG-gemeente in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens de kerstvakantieactiviteit sport en spel van Team Sportservice in Sporthal de Bloemhof. Rianne de Ridder van JOGG NL reikte de oorkonde uit. Ook Karin de Groot en Annette Zwart van Zorg en Zekerheid waren hierbij aanwezig. De zorgverzekeraar is een belangrijke partner omdat zij de afgelopen 10 jaar de JOGG-beweging actief ondersteunen. Tijdens de instuif deelden zij springtouwen uit aan de aanwezige kinderen, waar meteen een warming-up mee werd gedaan.

Gewoon gezond

Tien jaar geleden sloot de gemeente Aalsmeer zich aan bij de landelijke JOGG-aanpak. Onder het JOGG-motto Samen maken we gezond gewoon, werkt Team Sportservice samen met lokale partners, waaronder GGD Amsterdam, Zorg en Zekerheid, Albert Heijn Aalsmeer en Kudelstaart, Jumbo, diverse sportverenigingen en scholen. De eerste stap naar een gezonde leefstijl begint al op het consultatiebureau bij de GGD. Vierjarige kinderen ontvangen daar een fruitboxje, een drinkwaterbidon en het Trommel Zonder Rommel-boekje. Op basisscholen wordt gezond gedrag gestimuleerd met onder andere kraanwaterdoppers, fruit eten, moestuintjes en pauzesport.

Sportclubs en evenementen

Ook bij sportclubs zijn gezonde keuzes maken makkelijker gemaakt, met een zichtbaar en uitgebreid gezond aanbod. Daarnaast kunnen scholen en sportclubs dankzij lokale supermarkten gratis fruit aanvragen voor evenementen voor kinderen. Tijdens activiteiten zoals de avondvierdaagse krijgen kinderen standaard water en fruit. In vakanties zijn er sportochtenden in de wijk, er is een buitenspeelkaart met een overzicht van alle speelplekken in de buurt en het Wilde Beestenpad wordt goed gebruikt. Samen met de partners, de gemeente, de kinderburgemeester, de kinderraad, Team Sportservice en de inwoners wordt de JOGG-aanpak ook de komende jaren voortgezet.

Positieve effecten

Team Sportservice Team Sportservice richt zich op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen. Drijfveer is om echt ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten die sport en bewegen met zich meebrengt; op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

——————–

Foto: Wethouder Bart Kabout, kinderburgemeester Marije en Rianne de Ridder van JOGG met de oorkonde. Links en rechts van hen leden van Team Sportservice. Foto: aangeleverd