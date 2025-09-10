Aalsmeer start Super Handbal League met winst

Aalsmeer – De handbal heren van Royal FloraHolland zijn het nieuwe seizoen van de Super Handbal League positief gestart. Thuis in de Bloemhof werd afgelopen zaterdag 8 september met liefst 36-27 gewonnen van Hurry-Up uit Drenthe. De wedstrijd ging in het begin gelijk op, er werd over en weer gescoord, meerdere keren was een gelijke stand te zien op het scorebord. Toch wist Aalsmeer iets meer te overtuigen. De rust gingen de teams in met 17-14 voor Aalsmeer.

Het tweede deel leek een kopie te worden van de eerste helft, maar dit bleek voor de ‘bloemenmannen’ een opmars naar meer scoren. Het gas ging er flink op en hier had Hurry-Up geen treffend antwoord. Aalsmeer wist verder uit te lopen en uiteindelijk dus met liefst 9 punten meer dit duel winnend af te sluiten. Aanstaande zaterdag 13 september is de tweede wedstrijd in de Super Handbal League. Aalsmeer vertrekt naar België om het in Hasselt op te nemen tegen Hubo Handbal. De wedstrijd begint om 20.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl (archief).

