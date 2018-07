Aalsmeer Photo (2): Joy and Smile

Aalsmeer – Op de blauwe borden in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt voor het Aalsmeer Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken een aantal van deze foto’ s. Deze keer de winnende foto, gemaakt door Esther Sparnaaij. Joy and Smile heeft ze haar mooie en ontroerende foto genoemd.

Bloemen en mensen

“Ik ben op de bonnefooi naar de Japanse bloesemtuin in het Amsterdamse Bos gegaan, met in gedachte het thema: Bloemen houden van mensen. Ik had geen model meegenomen. Achter mij liep een mevrouw – later zou zij Liesbeth voor mij worden – met een rolstoel waarin haar dochter Lotte zat. Lotte is meervoudig gehandicapt. Op het moment dat Liesbeth de rolstoel van Lotte onder de bloesembomen neerzette, begon zij te stralen en ik besefte op dat moment wat bloemen met mensen kunnen doen!

Voor mij is dit een bijzondere foto. Lotte is in staat om door middel van haar expressie haar blijheid te tonen.

Ook de interactie tussen moeder en dochter is van een intense blijheid. En Lotte past met haar jas en broek vol gekleurde bloemen prachtig bij het beeld. Alles om haar heen is bloem ook de roze rolstoel en het kleed waarop zij ligt. De foto heb ik gemaakt met mijn Canon Eos 6 D camera.”

Janna van Zon