Aalsmeer na winst weer aan kop in HandbalNL League

Aalsmeer – Het blijft spannend in de top vier van de HandbalNL League. Afgelopen zaterdag 30 april speelden de heren 1 van Green Park Aalsmeer tegen Bevo HC, de nummer drie in de competitie. Aalsmeer begon aanvallend, maar ook Bevo had het vizier gelijk op scherp. De bezoekers kregen een wedstrijd vol spektakel te zien, die uiteindelijk met vijf punten verschil gewonnen werd door Green Park met 32-27 (rust 16-14).

Door deze winst staat de landskampioen weer op één met 8 punten, maar Kras Volendam hijgt in de nek van Aalsmeer. Het team wist na een moeizame start toch de overhand te krijgen, won van Limburg Lions met 29-26 en heeft nu eveneens 8 punten. Bevo HC volgt met 6 punten en Limburg Lions staat op vier met 5 punten. Bij Aalsmeer maakten Vaidas Trainavicius, Samir Benghanem en Rob Jansen elk zes doelpunten. Tot Man of the Match werd Kobe Serras van Bevo HC gekroond, hij scoorde liefst tien keer.

Aanstaande zaterdag 7 mei is Hurry-Up (nummer 5) de tegenstander van Green Park Aalsmeer. De wedstrijd is thuis in De Bloemhof en begint om 20.00 uur. Op zaterdag 14 mei is de ‘kraker’ tussen de twee koplopers: Landskampioen Aalsmeer tegen Kras Volendam. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam vanaf 19.15 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl