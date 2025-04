Aalsmeer krijgt strand(je) in het Oosterbad

Aalsmeer – Binnenkort is Aalsmeer een strand(je) rijker als in Het Oosterbad de laatste korrels zand geplaatst zijn voor de allerjongste bezoekers. Het idee voor een speelstrandje in de plaats van het eerste badje speelde al een tijd en vrijdag 17 april werd alles in werking gezet om dit voor elkaar te krijgen.

Veel hulp van derden

Het was vrijdag een drukte van jewelste aan de Mr Jac Takkade 1. Veel vrijwilligers waren aanwezig om het door de firma Van der Ban aangeleverde zand te verdelen over wat eens het ondiepe badje was. Met de hulp van de firma Mieremet werd via een grote hijskraan 100 m3 zand over de kleedkamers geheveld wat neerkomt op 1600 kruiwagens.

Aan het speelstrandje kunnen de jongste bezoekers van Het Oosterbad het aankomende seizoen heerlijk spelen in het zand terwijl papa en mama zittend op het terras een oogje in het zeil kunnen houden.

Nieuwe toegang

Naast dit nieuwe strandje zullen bezoekers van dit unieke 97-jarige natuurzwembad hun weg naar binnen kunnen vinden over de gloednieuwe brug die eerder deze maand al werd aangelegd. Door het plaatsen van de nieuwe brug is er meer ruimte voor fietsen gekomen en voor het nieuwe strandje.

Start nieuwe seizoen

Het Oosterbad opent de deuren voor het nieuwe seizoen op zaterdag 17 mei om 13.00 uur en dat belooft een ‘onthullende’ opening te worden. Vanaf die datum zijn er ook weer abonnementen in de voorverkoop beschikbaar.Alle ontwikkelingen, evenementen en nieuws zijn te volgen via de website van Het Oosterbad (www.hetoosterbad.nl) en via de Facebook- en Instagrampagina.

Foto: Bert v/d Lagemaat (spelen in het zand).