Bestsellerauteur Murat Isik te gast in Amstelveen

Amstelveen – Donderdag 25 april is bestsellerauteur Murat Isik te gast in het Literair Café 102 in de bibliotheek aan het Stadsplein te Amstelveen. Tijdens deze editie interviewen Ada Ruiter (Boekhandel Venstra) en Anton Furnée (bibliotheek) de Libris Literatuurprijswinnaar Isik over zijn nieuwste boek ‘In de mist van Golden Gate Park’. Het Literair Café duurt van 19.30 tot 21.00 uur en de toegang bedraagt 10 euro voor bibliotheekleden en 15 euro voor niet-leden. Bibliotheek Stadsplein vind je aan Stadsplein 102 in Amstelveen.

De auteur

Met een opa die dé verhalenverteller was van zijn dorp en ook een vader die de gave van het woord bezit stroomt bij auteur Murat Isik verhalen vertellen door het bloed. Hij debuteerde in 2012 met ‘Verloren grond’, een familiegeschiedenis die in zijn geboorteland Turkije afspeelt. Zijn soepele pen werd beloond met de Bronzen Uil Publieksprijs en daarnaast werd het boek genomineerd voor de Academica Literatuurprijs. In 2017 verscheen zijn roman ‘Wees onzichtbaar’, bekroond met de Libris Literatuur Prijs.

Over het boek

In de mist van Golden Gate Park is een epische vertelling over het zoeken naar vrijheid, autonomie, het vinden van een grote liefde, de wording van een schrijver en de onoverkomelijke banden met je familie.

Over Literair Café 102

Elke maand biedt het café een exclusieve mogelijkheid om in gesprek te gaan met een bekend auteur. Stel al je brandende vragen, deel je ervaringen, of misschien wil je wel een literaire discussie starten met jouw favoriete schrijver?

Foto door Mark Uyl.