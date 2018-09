9 Nominaties voor Dutch Flower Awards

Aalsmeer – Dutch Flower Group (DFG) heeft dit jaar wederom negen kwekers genomineerd voor de Dutch Flower Awards 2018. Het is voor de inmiddels 17e keer dat DFG met de Dutch Flower Awards haar ketenpartners in de schijnwerpers zet. Deze onderscheidingen worden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse kwekers. Dit jaar staat bij de verkiezing het thema ‘duurzaamheid’ centraal.

Bloemen, planten en decoratief groen

Bij de snijbloemen zijn de nominaties gegaan naar Karel Bolbloemen (Tulp), Van Helvoort

(Chrysant) en Vreeken Bouvardia (Bouvardia). In de categorie Planten zijn Ammerlaan-Sosef (diverse bloeiende kamerplanten), Fachjan (tropische kamerplanten) en Van der Salm (diverse tuinplanten) de genomineerden. De kwekers Leybaert uit België (diverse tuinplanten), Plantas Ornamentes de Costa Rica uit Costa Rica (decoratief groen) en Tambuzi uit Kenia (geur- en tuinrozen) zijn dit jaar de genomineerde buitenlandse partners voor de Dutch Flower Awards.

De feestelijke bekendmaking van de winnaars vindt plaats op de RFH Trade Fair Aalsmeer op donderdag 8 november om 15.00 uur op de DFG-stand 15.2.

Preferred Partner Recognition

DFG staat na de uitreiking van de Awards ook stil bij de ketenpartner die speciale erkenning verdient voor haar intensieve en toekomstgerichte samenwerking met de Dutch Flower Group bedrijven. Direct na de overhandiging van de Dutch Flower Awards zal deze prijs, de Preferred Partner Recognition, worden uitgereikt door Marco van Zijverden, CEO van DFG.

Foto:

Winnaars Dutch Flower Awards 2017, met als thema digitalisering: De Haas Calla’s, Oriental Growers en Nini Flowers. De Preferred Partner Recognition ging naar De Winter Logistics.