75+ Club te gast bij Zorgcentrum Aelsmeer

Aalsmeer – Op dinsdagavond 4 november heeft de 75+ club van de Vrienden van Zorggroep Aelsmeer een bedrijfsbezoek gebracht aan Zorgcentrum Aelsmeer. Er waren ongeveer zestig gasten aanwezig, allen betrokken bij ondernemingen in Aalsmeer en vaak via familie goed bekend met het Zorgcentrum. De nieuwe voorzitter van de Vrienden, Ben Schoenmaker, heeft de bijeenkomst geopend en zijn voorganger Berry Philippa bedankt voor zijn jarenlange inzet.

De directeur-bestuurder van Zorggroep Aelsmeer, Ellen Keulemans, heeft vervolgens een toelichting gegeven op de organisatie en bijbehorende bedrijfsvoering. Als een van de grotere werkgevers in Aalsmeer (ruim 370 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers) vervult de Zorggroep een mooie rol voor de kwetsbare ouderen in het dorp. De ouderenzorg is volop in beweging en ondersteunt ook veel ouderen die thuis wonen en/of bij de ontmoetingscentra komen. De Vrienden dragen al jaren financieel bij om ouderen ‘dagen met een gouden randje’ te geven.

Anja van der Ploeg heeft daarna op de vleugel een muzikaal intermezzo verzorgd. De keukenbrigade heeft onder leiding van Edwin den Hartog voor de gasten een heerlijke Indische rijsttafel gemaakt. Ter afsluiting van het bezoek heeft Edwin de keuken laten zien waar dagelijks ruim 200 maaltijden worden bereid. Al met al een interessant bedrijfsbezoek, bij een vertrouwde organisatie waar meer gebeurt dan vaak bekend is. Mede dankzij de contributie van de 75+ club kan de Stichting Vrienden activiteiten ondersteunen voor de 75+ers in Aalsmeer en Kudelstaart. Het volgende bedrijfsbezoek van de 75+ Club zal in het voorjaar van 2026 plaatsvinden.