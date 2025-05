5 Tophandballers verlengen contract bij Aalsmeer

Aalsmeer – Bij Handbal Vereniging Aalsmeer wordt alweer nagedacht over de aanstaande competitie, welke spelers willen blijven en verlengen hun contract, wie vertrekt naar een andere club en wie stopt met handbal op hoog niveau? De vijf toppers Pepijn, Vaidas, Tim, René en Samir hebben hun contract verlengd en zullen het komend seizoen opnieuw het zwart-goud van Aalsmeer blijven vertegenwoordigen. “Met deze sterke en ervaren basis wordt vol enthousiasme uitgekeken naar het nieuwe seizoen”, aldus het bestuur. “Met deze toppers in het team aangevuld met enkele opstormende jeugdleden moet het lukken om aan de top te blijven”, hopen ook de fans van HV Aalsmeer. Het team gaat wel Donny Vink missen. De handballer sluit zijn carrière af na een fantastisch en goed gespeeld seizoen.

Aalsmeer wint eerst duel Best of Three

Heren 1 van Handbal Aalsmeer heeft de eerste wedstrijd van de Best of Three nipt gewonnen van concurrent Volendam. De twee teams zijn aan elkaar gewaagd en ook afgelopen zaterdag 24 mei kreeg het vele publiek, uit Aalsmeer en uit Volendam, een pittige en spannende ‘pot’ te zien in De Bloemhof, die uiteindelijk nipt met 31-30 gewonnen werd door Aalsmeer. De tweede wedstrijd in de Best of Three is zondag 1 juni in De Opperdam in Volendam en begint om 13.30 uur. Mocht Aalsmeer opnieuw winnen dan is de landstitel binnen. Wint Volendam thuis, dan volgt een derde wedstrijd op 8 juni vanaf 13.15 uur in De Bloemhof Aalsmeer.

Bekerfinale in Almere

Maar eerst gaan Volendam en Aalsmeer en strijd aan voor de bekerfinale en deze is op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, in Almere en begint om 14.15 uur. Er wordt op veel publiek (vooral uit Aalsmeer en Volendam) gerekend. Gegarandeerd trakteren de twee toppers op weer een spannend slot van deze competitie.

Foto: www.kicksfotos.nl. De vijf toppers van HV Aalsmeer die hun contract verlengd hebben, van links naar rechts: Pepijn, Vaidas, Tim, René en Samir.