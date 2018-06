49e Wielerspektakel in Ouderkerk

Ouderkerk aan de Amstel – Zondag 17 juni wordt er weer een wielerspektakel gehouden in Ouderkerk. Vele renners zullen dan de strijd aangaan in de 49e Plus Vreeswijk-Wielerronde van Ouderkerk aan de Amstel. Met vier verschillende wedstrijden is er weer een attractief programma.

Masters 49+ en jeugd

De wielerronde staat bekend als een van de zwaardere criteriums. Dat komt onder andere door de vele bochten en het soms slechte wegdek. Dit jaar wordt gestart om 11.45 uur met een peloton van ervaren renners: de Masters 40+ met daarin veel regionale toppers. Zo zullen verschillende thuisrijders van WTC De Amstel, zoals Wouter de Jonge, Jan Buisman, Marcel Witte en Auke Broex de strijd aanbinden met vele renners uit het land. Na de Masters is het de beurt aan regionale jeugd waarin een aantal renners uit de regio de kans krijgt om een leuke wedstrijd op een echt stratenparcours te rijden.

Dames en Junioren

De Dameskoers over 50 kilometer om 14.30 uur die daarna volgt is altijd mooi, en op het zware rondje een hele klus. De Dames rijden ook de laatste ‘etappe’ van het overkoepelende Rechtstaete klassement. De organisatie heeft dit jaar als finale-wedstrijd om 16.00 uur de Amateurs/Junioren-koers. Met bijna 80 renners aan de start wordt dat een mooi slotstuk. In die koers enkele Junioren die zeker kans maken op een korte uitslag.

Thuisrijders als Victor en Menno Broex, Bart Segers, Roel Mouris, maar ook de Amstelveners Ruben van der Pijl en Daan Hoeks moeten geacht worden om in een kopgroep te zitten in de 60 kilomter lange wedstrijd. Zij zullen het echter moeten opnemen tegen ervaren renners als Martin van Plateringen (winnaar in Amstelveen), Jorne Videler (2e in Nes en Amstelveen) en de winnaar van vorig jaar: Frank Visser uit Utrecht.

Premies en prijzen

Start en Finish zijn op de Julianalaan bij Sporthal de Bindelwijk waar ook de nodige catering zal zijn en een springkussen voor de jongste bezoekers. Dankzij de steun van vele lokale sponsoren en ondersteuners zal er ook weer gestreden worden om de nodige premies en prijzen. De bewoners aan het parcours (Julianalaan- Pr. Marijkelaan – Emmalaan – Hoger Amstellaan) worden verzocht hun auto’s tijdig elders te parkeren.