4 mei: “Herdenken hoe waardevol vrijheid is”

Aalsmeer – “Herdenken is doorgeven, zodat wij niet vergeten hoe belangrijk vrijheid is.” De alleszeggende woorden van Ulla Eurich, voorzitter van het 4 en 5 mei comité Aalsmeer, tijdens de dodenherdenking in het Raadhuis. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Nederlang bevrijd is en in vrijheid kan en mag leven en dat dit niet heel vanzelfsprekend en waardevol is, blijkt wel uit de oorlogen in andere landen. Velen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van Nederland en hun moed en lef mag nooit vergeten worden. “We herdenken hoe waardevol vrijheid is. Oorlog is wat ik niet mee wil maken”, zo zei kinderburgemeester Chiemeze treffend. “En wat snel voorbij moet zijn.”

Ook de gedichten van de vier leerlingen van IKC Triade maakten indruk. “Veel dappere mensen hebben voor ons land gevochten. Heel veel mensen zijn omgekomen, maar we hebben niet opgegeven. Dank aan iedereen die heeft geholpen”, aldus Yannick. Yuna ging in haar gedicht in op de oorlogen in andere landen en sprak hierbij een wens uit: “Wij zijn vrij, dat is fijn voor ons. Ik wacht wel op dat iedereen vrij is. Ik weet het gaat misschien niet lukken, maar de hoop blijft.” En de wijze woorden van Sarah: “Tachtig jaar vrijheid, wat een vrije blijheid.”

Burgemeester Gido Oude Kotte vroeg zich hardop af waar aan wordt gedacht tijdens de twee minuten stilte. Denken aan helden die gevochten hebben, denken aan mensen die een baken waren voor anderen en het verschil maakten. “Welke keuze maken wij. Durf ik, durven wij de juiste keuze te maken? Blijf je sterk terwijl je hart gevuld is met angst? Wij zijn de tijd en kunnen het verschil maken. Mijn twee minuten zijn voor de toekomst: een vurig verlangen naar blijvende vrede.”

De muziek tijdens de herdenking in de volle burgerzaal werd verzorgd door muziekvereniging Flora en de aanwezigen werden getrakteerd op een vioolstuk uit ‘Schindlerslist’ door de jeugdige Hugo Leslie Miller. Het taptoe signaal werd gespeeld door Jessica Tuinhout, waarna er twee minuten algehele stilte werd gehouden, gevolgd door het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Als laatste was er de kranslegging namens de gemeente, de OVAK, leden van de Erewacht en afgevaardigden van de Raad van Kerken en Aalsmeer Over Hoop met begeleiding door scouts van Wiol & Willem Barendsz die allen ook een witte roos neerlegden bij het monument in de muur van het Raadhuis. Van de gelegenheid daarna om bloemen te leggen door familieleden van de gesneuvelden en belangstellenden werd veel gebruik gemaakt.