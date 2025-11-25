4 Drempels per rotonde en extra borden op N196

Aalsmeer – Op de N196 in Aalsmeer wordt sinds maandag 24 november gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen, waaronder extra drempels en nieuwe verkeersborden, nadat er de afgelopen jaren meerdere ongelukken zijn gebeurd. De werkzaamheden vinden plaats bij de rotondes ter hoogte van de Dorpsstraat en de Van Cleeffkade. Vooral de rotonde bij de Van Cleeffkade ligt onder een vergrootglas, nadat daar op 14 november een fietsster om het leven kwam na een aanrijding en omdat vooral op deze plek veel (bijna) ongevallen gebeuren.

Volgens een van de werkmannen duren de werkzaamheden ongeveer drie tot vier dagen. Er zijn verkeersregelaars ingezet om auto’s, fietsers en bussen veilig langs de ‘klus’ te manoeuvreren. Dit kan enige vertraging geven.

Er komen in totaal 17 extra autodrempels bij de rotondes (vier per rotonde en één bij de rotonde bij de nog te openen Burgemeester Hoffscholteweg.) Bij de drempels worden ook borden met ‘pas op drempels’ geplaatst. Er staan/komen voor automobilisten verder ook borden met 30 kilometer erop te staan om duidelijker te wijzen op de toegestane snelheid. Voor de bus komen er geen drempels, maar er is wel een snelheidsverlaging afgesproken met Connexxion. Voor fietsers komen er ribbels in het asfalt om de snelheid te verlagen. Nadat alle drempels zijn gelegd, de borden neergezet en de stroken voor fietsers zijn gemaakt, hoopt de gemeente voorlopig voldoende veiligheidsmaatregelen genomen te hebben, maar van de agenda gaat de Burgemeester Kasteleinweg absoluut niet. Herontwerpen van de rotondes gaan nu eerst voorrang krijgen.

Foto’s: VLN Nieuws