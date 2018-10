3000 Euro voor Mike Multi Foundation

Aalsmeer – Donderdag 4 oktober was er een (her)opening-, cq relatieborrel bij Meer Vastgoed. In plaats cadeaus hebben zij de relaties gevraagd te doneren aan de Mike Multi Foundation.

Hier is meer dan gehoor aan gegeven. Er is liefst 2.355 euro opgehaald, wat Meer Vastgoed heeft aangevuld naar een prachtig bedrag van 3.000 euro.

Heidi Bruin, van de Mike Multi Foundation: “Uiteraard zijn wij hier ongelofelijk blij mee, wat een fantastisch bedrag! Het komt goed van pas, want we zijn in gesprek voor een paar nieuwe projecten, maar dit alles is nog in een pril stadium. Meer informatie volgt vanzelf. Voor dit prachtige bedrag gaan wij zeker weer een mooie bestemming vinden.”

De Mike Multi Foundation steunt nog steeds triatleet Jetze Plat en rolstoeltennisser Ruben Spaargaren die onderweg zijn naar de Paralympische Spelen in Tokio. “We ondersteunen ook het G-waterpolo team van Oceanus en het G-team rolstoel handbal. Ook zijn we nauw betrokken bij de organisatie van DownTown Ophelia, de Lenie van der Meer bokaal en er komen dus nog enkele nieuwe projecten bij”, besluit Heidi.