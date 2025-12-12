3 Miljoen voor extra’s in nieuw zwembad van OFS

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer ontvangt van het Omgevingsfonds Schiphol (OFS) een subsidie van €3.030.000 voor de nieuwbouw van Zwembad De Waterlelie. Het OFS is een onafhankelijke stichting die gefinancierd wordt door Royal Schiphol Group. Het is de eerste subsidie die door het nieuwe fonds wordt verstrekt in het kader van het verbeteren van de leefomgeving rondom Schiphol.

De bijdrage maakt voorzieningen mogelijk die het zwembad extra toekomstbestendig, toegankelijk en aantrekkelijk maken voor alle doelgroepen. De subsidie wordt ingezet voor voorzieningen die de maatschappelijke waarde van het sportcentrum aanzienlijk vergroten. Zo komt er een innovatief Ninjacross-parcours dat gebruikt kan worden voor jeugd, aquafitness en senioren. Het zwembad wordt beter toegankelijk voor mindervaliden door meer ruimte langs de baden, grotere cabines en geavanceerde tilliften.

Daarnaast krijgen het doelgroepen- en wedstrijdbad speciale beweegbare bodems, wat zorgt voor flexibiliteit en verbeterde mogelijkheden voor zwemonderwijs en aquafit-activiteiten. Het recreatieve karakter wordt versterkt doordat de nieuwe buizenglijbaan meer lengte krijgt en de toevoeging van een familieglijbaan. Buiten komt er een spraypark: een interactieve, waterrijke speelplaats voor kinderen. Tot slot maakt de subsidie een investering mogelijk om het gebouw ook geschikt te maken voor een buurthuisfunctie. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

Enorme impuls

Wethouder Bart Kabout (Sport): “Deze subsidie is een enorme impuls voor Aalsmeer. We bouwen een zwembad dat tientallen jaren meekan en dat inspeelt op de toekomst van onze gemeente. Aalsmeer kent de komende jaren steeds meer senioren, en voor hen wordt het zwembad een ideale plek om te bewegen en te ontmoeten. Tegelijkertijd maken we het zwembad aantrekkelijk voor jongeren en gezinnen, met uitdagende voorzieningen als het Ninjacross-parcours en een extra glijbaan. Wij zijn blij met de bijdrage die OFS hieraan wil doen.”

Ontmoeten en bewegen

De Waterlelie is al jarenlang een vertrouwde sportaccommodatie en ontmoetingsplek in Aalsmeer. Het huidige zwembad is technisch verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeenteraad besloot daarom in december 2024 unaniem tot vervangende nieuwbouw. Zij koos voor scenario 2: een nieuw zwembad met een wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatiebad, inclusief horeca en een verbinding met het buitenbad en sporthal. De gemeenteraad riep daarbij met een motie unaniem op om een substantiële aanvraag in te dienen bij het nieuwe Omgevingsfonds Schiphol, zodra dit is opgericht. Dit is gebeurd met als resultaat de beschikking van 3 miljoen waarmee extra voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De investering wordt nog aan de raad voorgelegd in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Planning

Het Programma van Eisen voor de Design & Build aanbesteding is in juni 2025 vastgesteld na een uitgebreid participatietraject met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarna is de aanbesteding uitgezet in de markt en hebben partijen kunnen inschrijven. De gunning van het project vindt plaats in februari 2026. De start van de bouw staat gepland voor eind 2026 en oplevering in 2028. Het nieuwe zwembad wordt gerealiseerd aan de Dreef, op dezelfde locatie als waar nu Zwembad De Waterlelie staat. Uitgangspunt bij de bouw is dat het zwembad open blijft, totdat de nieuwbouw klaar is. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/nieuwzwembad.