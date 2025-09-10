3 Diamanten bruidsparen in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Woensdag 3 september was er een feestelijke bijeenkomst in de trouwzaal van het raadhuis. Burgemeester Oude Kotte ontving daar drie echtparen die in juli en augustus hun 60-jarig huwelijk mochten vieren. Bij aankomst bleek al snel dat de jubilarissen elkaar herkenden vanuit verschillende hoedanigheden, wat zorgde voor een hartelijk weerzien. Na het eerste rondje koffie en gebak heette burgemeester Oude Kotte hen van harte welkom. Hij benadrukte hoe bijzonder het is om bruidsparen te mogen ontvangen in de trouwzaal van Aalsmeer met zo’n mooie mijlpaal als reden. Na een korte introductie, ontstond al gauw een gesprek over de huidige stand van zaken in de wereld, de verschillen tussen vroeger en nu en ook de politiek bleef niet onbesproken.

Mooie herinneringen

Tijdens het gesprek kwamen mooie herinneringen boven: waar en hoe de huwelijken gesloten waren en hoe de stellen uiteindelijk in Aalsmeer terecht zijn gekomen. Zo vertelden de heer en mevrouw van Dusseldorp–van Leeuwen, geboren en getogen Amsterdammers, dat zij ruim veertig jaar geleden naar Kudelstaart verhuisden om een huis te kopen. “Nooit spijt van gehad”, aldus meneer Dusseldorp. Via de kerk en de school van de kinderen kwamen zij in contact met de lokale gemeenschap. “We voelen ons nu echt Aalsmeers”, voegde hij toe.

Dezelfde datum

Het echtpaar Dekkers–Piet is van oorsprong Aalsmeers, meneer is geboren in de Zijdstraat en mevrouw aan de Oosteinderweg. Zij gaven elkaar het ja-woord in dezelfde trouwzaal als waar ze nu 60 jaar later zitten. Eerst trouwden in het raadhuis en daarna gingen ze met de boot naar de kerk in de Zijdstraat. Inmiddels zijn niet alleen hun vier kinderen, maar ook hun kleinkinderen hier in het huwelijk getreden. Een bijzonder detail: één van de kleinkinderen trouwde zelfs op dezelfde datum als opa en oma. “Een onverwachte, maar heel leuke verrassing”, glimlachten de jubilarissen.

De heer en mevrouw Hermanns–Woerden gaven hun jawoord in Mijdrecht, maar kwamen voor werk naar Aalsmeer. Meneer Hermanns werkte jarenlang bij Maarse & Kroon, eerst bij de techni-sche dienst en later in andere functies. De woning werd destijds via de werkgever geregeld, waardoor het gezin zich in Aalsmeer vestigde. Mevrouw Hermanns benadrukte dat ze hier altijd met plezier heeft gewoond, al blijft Amstelhoek – waar haar ouderlijk huis stond – voor haar altijd een speciale plek.

Rondleiding en groepsfoto

Na het koffie drinken en de persoonlijke gesprekken nam burgemeester Oude Kotte de bruidsparen mee voor een rondleiding door het raadhuis. Van de raadzaal tot de collegekamer en de kamer van de burgemeester: overal was een verhaal te vertellen. De bijeenkomst werd afgesloten met een groepsfoto, waarbij de jubilarissen bloemen en een cadeau in ontvangst namen. Zij kregen een mooi grafisch boek afkomstig vanuit het Flower Art Museum en toegangskaartjes voor de Historische Tuin.

Foto: Burgemeester Oude Kotte en de 60 jaar getrouwde echtparen Van Dusseldorp, Dekkers en Hermanns. Foto: Jaap Maars

