25ste Stammes toernooi voor jeugdhandballers

Aalsmeer – Handbalvereniging Aalsmeer maakt zich op voor een bijzonder sportief weekend, want op zaterdag 4 en zondag 5 april vindt de 25ste jubileumeditie van het Stammes toernooi plaats. Dit gerenommeerde jeugdhandbaltoernooi, dat inmiddels is uitgegroeid tot een vaste waarde in Nederland, brengt opnieuw honderden jonge talenten samen voor twee dagen vol actie, sportiviteit en plezier.

Net als voorgaande jaren wordt er groots uitgepakt: in maar liefst vier sporthallen – de Bloemhof, de Waterlelie, de Proosdijhal en de Emergohal (Amstelveen) – wordt vanaf 9.00 uur ‘s ochtends non-stop gehandbald. Op zaterdag duren de wedstrijden tot minimaal 17.00 uur, waarbij teams uit verschillende leeftijdscategorieën strijden om een plek in de finalerondes. Ook zondag start vroeg, met opnieuw vanaf 9.00 uur wedstrijden in alle hallen.

Feestelijke finale

De climax van het weekend vindt plaats op zondagmiddag in sporthal de Bloemhof. Vanaf 16.30 uur worden daar alle finales gespeeld, waarbij de beste jeugdteams het tegen elkaar opnemen voor de felbegeerde titels in hun categorie. Vanwege het jubileum krijgt de finale-avond een extra feestelijk tintje: tussen de wedstrijden door verzorgen drie lokale dansscholen – Pleunie, Happy2Dance en MovesU – spectaculaire optredens.

Sponsors en vrijwilligers

Het toernooi wordt ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren en vele vrijwilligers. De organisatie bedankt al bij voorbaat zowel de sponsoren als de inzet van deze vrijwilligers. Zonder hen zou het Stammes toernooi niet mogelijk zijn!

Bezoekers zijn beide dagen van harte welkom om de jonge handbaltalenten aan te moedigen. De toegang tot alle hallen is volledig gratis. Komt ook naar een van de sporthallen om te kijken naar topjeugdhandbal tijdens deze speciale 25ste editie?

—————-

Foto: Jonge handbaltalenten in actie tijdens het Stammes toernooi. Foto: www.kicksfotos.nl