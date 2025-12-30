25ste Nieuwjaarsplons in Het Oosterbad

Aalsmeer – In een van de mooiste en oudste natuurzwembaden van Nederland is het prima plonsen op de eerste dag van het nieuwe jaar. Op donderdag 1 januari gaan om 13.30 uur de deuren van Het Oosterbad aan de Mr. Jakkade 1 open. Na een gezamenlijke warming-up om 13.50 uur, wordt om 14.00 uur afgeteld en wagen de durfals met z’n allen de plons. De medewerkers en vrijwilligers van Het Oosterbad zorgen voor mutsen, snert en warme chocolademelk. Er zijn mogelijkheden om na afloop een warme douche te nemen.

De Nieuwjaarsplons in Het Oosterbad wordt dit jaar voor de 25ste keer georganiseerd. Kom ook kijken, aanmoedigen of waag zelf de sprong. Gegarandeerd een gezellige en sportieve sport van het nieuwe jaar!

Foto: Nieuwjaarsplons in 2025. Foto: www.kicksfotos.nl