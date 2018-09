24 Gedichten over Aarde

Aalsmeer – Vanaf 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur KCA gedichten. Deze gedichten (totaal 24) – nooit langer dan veertien regels – waren drie weekenden in het Boomkwekerskerkhof, in een oase van stilte, te lezen. Ieder jaar wordt gekozen voor een ander thema, zoals onder andere vergankelijkheid, emotie, natuur, symbiose. Dit jaar was het thema Aarde.

Het Boomkwekerskerkhof

Als u deze tuin voor de eerste keer beleeft

Aandachtig alle namen en gedichten leest

Raad ik aan om nog eens terug te komen

Deze plek geeft en neemt lach en traan

Echo’s die klinken uit ons levendig bestaan

Michelle De la Haye

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. En vanaf deze week te lezen op de website als begin van de zondag.

Expositie Heidi Wallheimer

In het Oude Raadhuis is momenteel werk te zien van Heidi Wallheimer met de titel ‘Magnification’. In deze tentoonstelling laat Wallheimer in foto’s, tekeningen en sculpturen vergrotingen zien van de kleine dingen waar we dagelijks buiten aan voorbij lopen: Een schelp, een stukje onkruid of de schaduw.

Tot en met 14 oktober kan het werk van Heidi Wallheimer bewonderd worden.De expositieruimte is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.