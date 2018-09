24 Gedichten over ‘aarde’ in bundel

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden. Dit jaar was het thema Aarde.

De gedichten (nog eens) lezen kan sinds vorige week op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode. Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye. Deze week is het de beurt aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels en Marjan van Houwelingen.

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en nu ook verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.

Aarde (Jens-Friso van Velzen)

Er is één planeet, dat is de grootste

Er is één planeet die uitblinkt met zijn ring

Er is één planeet waar ik op wil horen

En dat is die ene planeet die de aarde heet.

Rood Groen Zwart (Marijke Haremaker-Bartels)

Dierbaar Aalsmeers’ grond

Waar eens de aardbei stond

Na fruit en recreatieplas

Buxusbomen en tuindersglas

Wordt onze plek nu onderdeel

Van groot Randstedelijk geheel

Stof, stank en decibel lawaai

Groeit Schiphol door gedraai

Techniek in digitale dozen

Als plaatsvervanger gekozen

De Aarde (Marjan van Houwelingen)

De Aarde leeft

De Aarde geeft

Wat geven wij haar terug?

Zij zorgt voor water

Licht en lucht

Wat geven wij haar terug?

Zij vraagt ons niets

Maar reageert

Wetmatig op wat is.

Klimaat verandert

Zeggen zij

Of gaat met ons iets mis?