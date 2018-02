23.800 euro SSK voor verenigingen Kudelstaart

Kudelstaart – De Stichting Supporting Kudelstaart heeft in het jaar 2017 de Kudelstaartse verenigingen en iinstellingen financieel kunnen ondersteunen met het mooie bedrag van 23.800 euro. Dank zij de constante kiloprijs van papier van de afgelopen jaren en een stijging van 1.5 eurocent per kilo in de laatste maanden van 2017 heeft de S.S.K. een goed financieel jaar achter de rug.

Kienen

Op 20 april aanstaande organiseert de S.S.K. met medewerking van vele Kudelstaartse verenigingen de eerste Kudelstaartse verenigingskienavond. Het principe is simpel: door op 20 april te komen kienen steunt u een Kudelstaartse verengingen of instelling. Bij aankoop van een kienboekje à 20 euro, kunt u kiezen welke van de deelnemende verenigingen of instellingen 75% van dit bedrag krijgt. Met andere woorden, per boekje gaat 15 euro direct naar de gekozen vereniging of instelling. S.S.K. zorgt deze avond dat de tafels vol staan met 50 fantastische prijzen. De kienavond vind plaats in het Dorpshuis van Kudelstaart. Zaal open 19.45 uur. Aanvang 20.30 uur.

Oud papier

Maar liefst zes steeds groter wordende kraakwagens van de firma Nijssen uit Nieuw-Vennep rijden op de eerste vrijdagavond van de maand door het dorp om het oude papier op te halen. Het totaal aantal kilo’s opgehaald papier in 2017 was 481.095 kilogram. Dat betekent een lichte stijging van het aantal kilo’s ten opzichte van 2016. Gemiddeld halen de verenigingen nog steeds op een vrijdagavond ruim 40.000 kilogram op. Het bestuur bedankt alle inwoners van Kudelstaart voor het verzamelen van het oude papier en zeker niet te vergeten de Kudelstaartse verenigingen die altijd weer klaar staan voor het ophalen.

Giften voor:

Sportvereniging R.K.D.E.S. € 5.800,00

Korfbalvereniging V.Z.O.D. € 4.937,00

Tennisvereniging Kudelstaart € 2.812,00

Omnia 2000 € 2.600,00

Dorpshuis Kudelstaart € 1.700,00

Carnavalvereniging de Pretpeurders € 1.450,00

Schaatstrainersgroep V.Z.O.D. € 1.013,00

Handboogschietvereniging Target € 1.000,00

Muziekvereniging Flora € 938,00

Jachthoornkorps Kudelstaart € 650,00

Dartclub Poel’s Eye € 500,00

Ouderensoos Kudelstaart € 400,00