Amstelveen – Kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen ontwikkelen zich elke woensdagmiddag op het gebied van belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in de Maakplaats. Op 15 mei gaan de kinderen aan de slag met het programmeren van Lego Mindstorms robots en op 22 mei worden er reuze fantasiedieren van karton gebouwd.



Na de opening in april is er inmiddels veel bedrijvigheid in de Maakplaats in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Elke woensdagmiddag staan er speciaal getrainde bibliotheek-medewerkers klaar om samen met de kinderen aan de slag te gaan met diverse maak-workshops binnen de thema’s LEGO, Maken, Robotica en Digitale verhalen. Tijdens deze workshops wordt er gewerkt aan belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden als mediawijsheid, computational thinking en creatief denken.



Programma op 15 mei

Op woensdag 15 mei is het om 15.00 uur de beurt aan de kinderen van 10 t/m 12 jaar. Tijdens de workshop Lego Mindstorms leren ze de basis van het bouwen en programmeren van robots. Via een app op een tablet sturen ze de verschillende motoren en sensoren van de robots apart aan en laten ze de robots onder andere voorgeprogrammeerde afstanden afleggen. Met de verschillende sensoren kunnen de robots ook geluidsvolume en temperatuur waarnemen. Een workshop waarin ontzettend veel te ontdekken en te leren valt.



Programma op 8 mei

Op woensdag 8 mei gaan de kinderen van 4 t/m 6 jaar om 15.00 uur aan de slag met het bouwen van een reuze fantasiedier. Er worden stapels met karton uit de kast getrokken en met speciale karton zagen en schroeven worden deze omgetoverd tot bewegende fantasiedieren. Karton recyclen was nog nooit zo leuk!



Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats. De kosten variëren per workshop.