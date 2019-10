20e NK Bonaken in Leimuiden

Leimuiden – Het dorp Leimuiden maakt zich op voor het 20e Nederlands Kampioenschap Bonaken. Dat kampioenschap wordt op zaterdag 2 november gehouden. Inmiddels hebben iets meer dan 100 Bonakers zich ingeschreven voor het evenement. Het Nederlands Kampioenschap start zaterdag 2 november om 13.00 uur. Inschrijven kan nog steeds via www.bonaken.nl of zaterdag aan de zaal. Deelname is gratis.

Korte opleiding

Het kaartspel Bonaken prijkt sinds 2017 jaar op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen om er zeker van te zijn dat de spelregels – de ziel van het spel – tot in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden. De stichting organiseert daarom ook een korte Bonaken-opleiding. Op vrijdagavond 18 oktober (20.00 tot 22.30 uur) en zaterdagmiddag 26 oktober (15.30 tot 18.00 uur) worden in Café Keijzer in Leimuiden cursusbijeenkomsten gehouden. Docenten van de Stichting Bonaken Nederland nemen de aspirant-Bonakers dan ruim twee uur lang bij de hand. “Bonaken is een fascinerend spel. Het is mooi dat we met de Bonaken Academie spelers de fijne kneepjes van het spel kunnen bijbrengen. De cursusavonden zijn zowel geschikt en bedoeld door beginners als spelers die het spel al vaker hebben gespeeld”, aldus Wim Buskermolen, voorzitter van de stichting.

Uniek kaartspel

Bonaken is een uniek kaartspel. Overal in Nederland zijn de regels anders. Zo wordt op de begane grond van Café Keijzer op de Leimuidense wijze gebonaakt, terwijl op de eerste verdieping (op de biljartzolder) de Rijnsaterwoudse regels gelden. In Utrecht kun je weer een knorrel bieden, in Katwijk kan een deelnemer uit de wind worden gehouden. In Vriezenveen is het allemaal weer anders. Daar werken ze met termen als een ‘boompje’ of een ‘dubbel boompje’, ‘op water zitten’ en ‘elke slag die je bekt moet je halen’.

Regels

Op het Nederlands Kampioenschap gelden echter de regels van de Stichting Bonaken Nederland. Die regels zijn inmiddels ook ingevoerd in een tiental cafés in Nederland waar regelmatig gebonaakt wordt. Ook de Open Baarnse en Open Veldhovense kampioenschappen worden gespeeld met de landelijke regels en onder auspiciën van de Stichting Bonaken Nederland. Die spelregels zijn terug te vinden op de website www.bonaken.nl