2024 een mooi jaar voor AMICITIA￼

Uithoorn – Na het fraaie concert van Amicitia op 15 december 2023 met The Coronation Anthems van Händel en Magnificat van Rutter werd 2023 na de laatste repetitie gezellig afgesloten met een drankje en een hapje. Inmiddels is 2024 drie weken oud en is Amicitia hard aan het oefenen voor de volgende concerten. Er staan 2 mooie uitvoeringen op het programma.

De eerste is op Palmzondag 24 maart. Dan worden de koralen van de Johannes Passion gezongen tijdens de cantatedienst in De Schutse te Uithoorn. De dienst begint om 19.00 uur. Op 29 november zingt Amicitia Rossini’s Petite Messe Solennelle, het laatste werk dat Rossini in 1863 componeerde. Het wordt uitgevoerd met solisten, 2 piano’s en een harmonium. Voor 13 april staat een studiedag gepland, waarvan de ochtend gebruikt wordt voor zangcoaching . Na een gezamenlijke lunch wordt de middag gevuld met optredens van diverse koorleden. Met een High Tea wordt de dag afgesloten.

Ook voor 2025 staat een groots concert op het programma. In april 2025 wordt de Johannes Passion gezongen in de kerk Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis, een waarlijk hoogtepunt, waar nu al reikhalzend naar wordt uitgezien. De laatste keer van de Johannes Passion was in april 2019. Na 6 jaar wordt het zeker tijd weer één van Bachs magistrale werken ten gehore te brengen.

Onder de bezielende leiding van dirigent Toon de Graaf, al 36 jaar aan Amicitia verbonden en met begeleiding van Eric Jan Joosse, 42 jaar repetitor, belooft 2024 een geweldig jaar te worden. Ook zin om mee te zingen? Zij repeteert op maandagavond van 20.00- 22.15 uur in de aula van Vakcollege Thamen, Den Uyllaan 4 te Uithoorn. Nog meer weten? Zie de website www.amicitia-uithoorn.nl, Facebook of bel 06 48983313.