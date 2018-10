Amstel Gospel Choir in actie voor Urbanuskerk

Amstelland – The Amstel Gospel Choir komt in actie voor de wederopbouw van de Sint-Urbanuskerk in Bovenkerk. Er wordt niet één, maar wel twee benefietconcerten gegeven op zaterdag 1 december. The Amstel Gospel Choir doet dit in samenwerking met de International School of Amsterdam. De opbrengst komt ten goede aan de wederopbouw van de kerk.

Kom en geniet tijdens een van deze memorabele benefietconcerten in de International School of Amsterdam (ISA) aan de Sportlaan 45 in Amstelveen. Tijden: Van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Een entreekaartje à €12,50 is inclusief 1 consumptie in de pauze.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.amstelgospel.nl