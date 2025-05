1e prijs Historische Tuin voor stand op Geraniummarkt

Aalsmeer – Zaterdag 10 mei in alle vroegte voeren twee pramen vol met geraniums en andere eenjarige plantjes van de Historische Tuin naar het Raadhuisplein. Daar werden de medewerkers al opgewacht door de eerste kopers van de Geraniummarkt. Vanaf die tijd is het vrijwel onafgebroken druk geweest in de stand. In de middag werd nogmaals een praam vol plantjes vervoerd, want er dreigde een tekort aan geraniums. Ontelbare plantjes zijn deze dag van eigenaar gewisseld.

De jury van Groei en Bloei kwam onverwacht langs om te vertellen dat de stand van de Historische Tuin de 1e prijs voor de inrichting en uitstraling had gewonnen. Het juryrapport roemde de authenticiteit (alle plantjes staan in stenen potjes en in de ouderwetse houten bakken) en de kwaliteit van de planten. Voor de tuinmedewerkers en alle vrijwilligers die gezorgd hebben voor het zaaien, stekken, oppotten, water geven, enz. tot en met de verkoop op het Raadhuisplein (of op de Tuin) een terechte erkenning.

Aan het eind van de Geraniummarkt werd het overgebleven materiaal weer op de pramen gezet en terug gevaren naar de Historische Tuin. Daar is nog voldoende voorraad zodat een ieder welkom is om plantjes te kopen of om een bezoek te brengen aan het museum en over de Tuin te lopen en te genieten. Van dinsdag tot en met zondag is museum Historische Tuin geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Ingang via het Praamplein. Kijk voor alle activiteiten en meer informatie op www.historischetuinaalsmeer.nl.

Het team van de Historische Tuin. Foto: www.kicksfotos.nl