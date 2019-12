Cursus in Duycker over Popgeschiedenis

Hoofddorp – Vanaf dinsdag 21 januari biedt poppodium Duycker de 12-delige Cursus Popgeschiedenis aan in het Duyckercafé. Want wat is een betere plek om te leren over popgeschiedenis dan een popzaal? De docent is Arris Roordink, voormalig muziekprogrammeur, oprichter van boekingskantoor Alles Los Agency en docent popgeschiedenis aan ArtEZ Conservatorium Enschede.

Wat gebeurde er toen The Beatles en Bob Dylan elkaar ontmoetten? Wat was de invloed van radio op muziek in het gesegregeerde Amerika? En wat is de relatie tussen disco en house? Muziekliefhebbers worden meegenomen op een reis dwars door de muziekgeschiedenis tijdens deze twaalfdelige cursus popgeschiedenis. Een leuk cadeau tijdens de feestdagen.

In zijn omgeving krijgt hij regelmatig belangstelling voor het vak dat hij geeft. Roordink: “Als ik in de kroeg of op verjaardagen vertel wat ik doe, hoor ik vaak dat mensen het ontzettend leuk lijkt om die lessen te volgen. Vandaar dat ik de stof nu ook buiten de schoolmuren deel.” Meer informatie en tickets via www.duycker.nl