12 Bedrijven in de race voor Verkiezing van het Jaar

Aalsmeer – Donderdag 13 september vonden in De Oude Veiling de voorrondes plaats van de verkiezing Starter en Onderneming van het jaar. Deze tweejaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door Ondernemend Aalsmeer en de Gemeente met sponsoring van de Rabobank Regio Aalsmeer.

De afgelopen weken hebben burgemeester Jeroen Nobel en de wethouders Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn samen met bestuursleden van Ondernemend Aalsmeer alle (starters, kleine en grote) bedrijven, die zich aangemeld hadden, bezocht. Donderdagavond werd bekend gemaakt welke bedrijven gaan meedingen naar de titels ‘Starter van het Jaar’ en ‘Onderneming van het Jaar’.

In de categorie Starters zijn Soep Aalsmeer, Knab Interieurbouw, Turf Real Lief Gaming en Activate your Business genomineerd.

In de categorie Midden- en Kleinbedrijf gaan Gentlemen’s Place, Parfum Flower Company, Zeilschool Aalsmeer en het Boerma Instituut door naar de finale.

In de categorie Midden- en Grootbedrijf zijn Stieva Metaalgroep, Van Vliet Containers, The Beach Aalsmeer en Issos Interieurbouw in de race om de titel.

Grote finale op 2 november

De bekendmaking werd verzorgd door voorzitter John Jansen van Ondernemend Aalsmeer en wethouder Robert van Rijn. Voor alle winnaars (tot nu toe) was er een mooie bos bloemen. De grote finale gaat plaatsvinden op vrijdag 2 november in Studio’s Aalsmeer.

Foto: Gemeente Aalsmeer

